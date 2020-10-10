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Число заболевших коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 12 тысяч
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Число заболевших коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 12 тысяч

Вероника Кузьминова

Здоровье

За последние сутки в России выявлено 12 846 заразившихся COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 10 октября.

Новые случаи инфицирования зафиксированы во всех 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 4105 человек. В Московской области заразились 416 жителей, в Санкт-Петербурге — 501. Следом в «антирейтинге» идут Нижегородская, Свердловская и Ростовская области.

Число заболевших коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 12 тысяч Фото: Стопкоронавирус.рф

Из всего числа заболевших за сутки бессимптомно коронавирус протекает у 26 процентов.

Число заболевших коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 12 тысяч Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее эпидемиолог рассказал, как защититься от инфекций в общественном транспорте.

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