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Число новых случаев коронавируса в мире бьет рекорд третий день подряд
Фото: twitter.com/XHNews

Число новых случаев коронавируса в мире бьет рекорд третий день подряд

Юлия Курганова

Здоровье

Число новых случаев заражения COVID-19 в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки выявили 383 359 человек с коронавирусом. Такие данные опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Накануне было зарегистрировано 350 766 случаев заражения COVID-19, до этого рекордными становились 338 779.

Наибольший прирост зафиксирован в Индии (73 272) и в Соединенных Штатах (54 232).

За все время в мире выявили свыше 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более одного миллиона человек умерли, сообщает РИА Новости.

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