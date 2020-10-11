Экономист рассказал, возможно ли повторение «черного вторника»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сегодня, 11 октября, наступила очередная годовщина «черного вторника» 1994 года. Ситуация на валютном рынке волнует россиян — доллар сегодня стоит 77 рублей, а евро — 90. Экономист Александр Разуваев рассказал ФАН, возможно ли повторение событий тех лет.

Напомним, 11 октября 1994 года случилось обвальное падение рубля по отношению к доллару — за один день на Фондовой бирже ММВБ курс вырос более чем на 27 процентов — с 3081 рубля до 3926 рублей за доллар. Обвал произошел на фоне общего политического и экономического кризиса и стабильно высокого уровня инфляции.

Разуваев уверен, что сегодня, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, повторение сценария 1994 года невозможно.

—Качество корпоративного управления ведущих российских предприятий и банков — «Лукойла», Сбера, «Норильского никеля» и так далее — не уступает мировым фишкам, — считает эксперт.

С ним солидарен и экономист Вадим Иосуб. Он считает, что сравнивать нынешнее положение дел и 1994 год некорректно.

— 1994 год характеризовался сначала разгулом, а потом крахом финансовых пирамид, в которые вложилась существенная часть населения, огромным дефицитом бюджета, невозможностью собирать налоги. Международные резервы составляли восемь миллиардов долларов, из которых на ликвидную, валютную часть приходилось пять миллиардов долларов.

Напомним, что сейчас международные резервы составляют около 580 миллиардов долларов.

Кроме того, как пишет портал «Экономика сегодня», в августе 2020 года объем российских золотовалютных резервов достиг отметки в 600 млрд долларов и побил рекорд 2008 года. Размеры резерва превышают госдолг страны, что само по себе уже является финансовой «подушкой безопасности» для России. Для сравнения, в 1993 году размер золотовалютного резерва страны составлял 4,5 миллиарда долларов.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал «Царьграду», что сомнения российских граждан относительно стабильности нашей экономики заметны и по финансовым операциям. Он прокомментировал резкий отток средств по вкладам. Люди забирали деньги из банков потому, что по депозитам ставки снизились. Это, в свою очередь, вызвано снижением ключевой ставки ЦБ. Отток по вкладам обозначает то, что пользователи находятся в поисках новых финансовых инструментов — а кто-то решил просто хранить деньги «под матрасом».

— Очень показательно, что граждане открыли в течение 2020 года огромное количество индивидуальных инвестиционных счетов, но только на одной трети из них появились деньги. То есть люди, очевидно, мечутся и не знают, куда пристроить свои сбережения, — сказал Ракша.

По его мнению, градус этому процессу прибавляют «эксперты», пугающие людей новым дефолтом.

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