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Еще 34 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 34 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 34 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 5626 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в воскресенье, 11 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее вирусолог объяснил, как грипп и COVID-19 усиливают друг друга. Он уточнил, что вирус гриппа «прилетает» к населению дважды в год — весной и осенью, в холодную и сырую погоду. Он заразен при очень близком контакте. А штамм коронавируса очень летучий, очень заразный, но при этом его патогенность пока не вызывает ужаса.

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