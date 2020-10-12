Ученые назвали приправу, способную подавлять активность коронавируса

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Ученые обнаружили в черном перце вещество, которое способно подавлять активность COVID-19.

Специалисты смоделировали на компьютере взаимодействие молекулы пряности (пиперина) и двух частей коронавируса, отвечающих за размножение и проникновение вируса в человеческий организм. Они пришли к выводу, что компонент черного перца способен блокировать активность COVID-19.

Специалисты из департамента физики Индийского технологического института изучили взаимодействий 30 специй с коронавирусом. Исследование установило, что активнее всего проявляет себя вещество под название пиперин, которое содержится в черном перце.

Отмечается, что количество пиперина в разных видах перца зависит от происхождения. Так, пряность из Шри-Ланки содержит 15 процентов этого вещества, а из Вьетнама, Индии и Малайзии — 2–7 процентов. Также пиперин весьма нестабилен и может терять свои свойства при окислительных процессах (например, при контакте с кислородом), поэтому в покупном молотом перце его может не хватать, сообщается на портале Tandfonline.

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