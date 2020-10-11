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Травница дала советы, как противостоять коронавирусу
Фото: pexels.com/Mareefe

Травница дала советы, как противостоять коронавирусу

Елена Плешивцева

Общество

ТравницаГалина Викторовна, жительница Горного Алтая, дала советы, как противостоять коронавирусу. Чтобы справиться с COVID-19, считает эксперт, необходимо поддерживать иммунитет и очищать организм.

Для этого она рекомендует использовать различные травы: полынь, «касторку» и другие.

— Особенно хороши при коронавирусе уснея и исландский мох — это лишайники. Мхи хорошо впитывают в себя тяжелые металлы, в том числе свинцовые соединения, очищают легкие, кишечник, заживляют в желудке язвы, — уточнила травница в беседе с Nation News.

Специалист также отметила, что мхи помогают при бронхитах и являются хорошими иммуномодуляторами. При опасности заражения коронавирусом травница рекомендует употреблять исландский мох, так как он содержит большое количество йода.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что в прошедшую субботу более девяти тысяч пассажиров нарушили санитарно-эпидемиологические нормы и проехали в общественном транспорте Московской области без масок. Из них пять тысяч человеквоспользовались железнодорожным транспортом, а четыре тысячи — автобусами. Волонтеры региона раздавали таким пассажирам маски и напоминали о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

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