Врачи сообщили о состоянии девочки, которая полгода провела в шкафу

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Медики сообщили, что состояние девочки из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, оценивается как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной детской клинической больницы №1 в понедельник, 12 октября.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Малышку нашли подруги матери, которые вызвали полицию. Состояние ребенка оценивали как тяжелое, у девочки выявили третью форму дистрофии от постоянного голодания.

— Состояние стабильное. Она ест, пьет, играет, — уточнили в больнице.

Ранее сообщалось, что вес ребенка до госпитализации составлял всего 3,1 килограмма. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ. Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что мать девочки поместили в психиатрическую больницу.

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