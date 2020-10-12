Россияне объяснили, почему они работают во время отпуска

Пляж / Фото: Анна Быкова

Более 40 процентов россиян признались, что им приходится работать во время отпуска. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

В опросе поучаствовали более 1700 человек. Оказалось, что 41 процент респондентов вынужден работать во время отпуска. При этом 23 процента из них готовы на это при острой необходимости, а 14 процентам приходится решать необходимые вопросы в поездках.

Согласно результатам исследования, четыре процента россиян добровольно работают в отпуске, потому что любят все контролировать. Еще 13 процентов отметили, что все зависит от задачи. Иногда они могут и отвлечься от отдыха.

Почти половина опрошенных (46 процентов) заявили, что во время отпуска не занимаются рабочими вопросами. Они объяснили это тем, что им хочется нормально отдохнуть, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Назван процент недовольных зарплатой россиян