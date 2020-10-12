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Россияне объяснили, почему они работают во время отпуска
Пляж / Фото: Анна Быкова

Россияне объяснили, почему они работают во время отпуска

Кирилл Николаев

Общество

Более 40 процентов россиян признались, что им приходится работать во время отпуска. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

В опросе поучаствовали более 1700 человек. Оказалось, что 41 процент респондентов вынужден работать во время отпуска. При этом 23 процента из них готовы на это при острой необходимости, а 14 процентам приходится решать необходимые вопросы в поездках.

Согласно результатам исследования, четыре процента россиян добровольно работают в отпуске, потому что любят все контролировать. Еще 13 процентов отметили, что все зависит от задачи. Иногда они могут и отвлечься от отдыха.

Почти половина опрошенных (46 процентов) заявили, что во время отпуска не занимаются рабочими вопросами. Они объяснили это тем, что им хочется нормально отдохнуть, сообщает РИА Новости.

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