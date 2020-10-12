Несоблюдение социальной дистанции выявили в Московском дворце молодежи

Фото: Наталия Белова, «Вечерняя Москва»

В Московском дворце молодежи (МДМ) выявили несоблюдение социальной дистанции при входе в здание. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Андрей Поплавский.

Он уточнил, что в ходе рейда специалисты установили, что сотрудники учреждения соблюдали все необходимые требования COVID-профилактики, за исключением социального дистанцирования.

— На это было указано работникам МДМ. Замечания устранили на месте, — цитирует Поплавского Интерфакс.

Ранее сообщалось, что столичный ТЦ «Белка» временно закрыли за нарушение мер против COVID-19. В магазинах нет бактерицидных облучателей закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным массовым пребыванием посетителей.

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