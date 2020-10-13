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Вход людей в здания столичных судов ограничен на фоне COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вход людей в здания столичных судов ограничен на фоне COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Режим работы столичных судов изменился из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда во вторник, 13 октября.

Изменения касаются мировых судей города, районных судов Москвы и Московского городского суда.

— Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен, — цитирует пресс-службу Мосгорсуда РИА Новости.

Также ограничили вход в здания судов для людей, не участвующих в процессе. Это касается и средств массовой информации.

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