Вход людей в здания столичных судов ограничен на фоне COVID-19
Режим работы столичных судов изменился из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда во вторник, 13 октября.
Изменения касаются мировых судей города, районных судов Москвы и Московского городского суда.
— Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен, — цитирует пресс-службу Мосгорсуда РИА Новости.
Также ограничили вход в здания судов для людей, не участвующих в процессе. Это касается и средств массовой информации.
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