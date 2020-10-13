Продать недвижимость под производство можно будет на инвестпортале Москвы

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На инвестиционном портале Москвы появилась функция для собственников промышленных площадок. Теперь они могут оставить заявку на включение своих объектов в реестр недвижимости, которая будет доступна для аренды и покупки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, подбор площадок и земли для размещения производства в Москве является на данный момент достаточно популярной услугой. Агентство промышленного развития столицы в год обрабатывает свыше 120 обращений по этому вопросу.

— Благодаря новому функционалу база данных свободных промышленных площадок Москвы будет обновляться быстрее, а также расширится выбор локаций, — сказал Владимир Ефимов.

Услугой смогут воспользоваться промышленные компании, которые планируют локализацию или расширение производства в столице. Площадку выберут согласно требованиям инвесторов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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