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Продать недвижимость под производство можно будет на инвестпортале Москвы
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Продать недвижимость под производство можно будет на инвестпортале Москвы

Виктория Родимкина

Город

На инвестиционном портале Москвы появилась функция для собственников промышленных площадок. Теперь они могут оставить заявку на включение своих объектов в реестр недвижимости, которая будет доступна для аренды и покупки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, подбор площадок и земли для размещения производства в Москве является на данный момент достаточно популярной услугой. Агентство промышленного развития столицы в год обрабатывает свыше 120 обращений по этому вопросу.

— Благодаря новому функционалу база данных свободных промышленных площадок Москвы будет обновляться быстрее, а также расширится выбор локаций, — сказал Владимир Ефимов.

Услугой смогут воспользоваться промышленные компании, которые планируют локализацию или расширение производства в столице. Площадку выберут согласно требованиям инвесторов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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