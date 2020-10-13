«Богиня»: Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото из хаммама
Телеведущая Анфиса Чехова побывала в хаммаме и показала снимки с отдыха своим подписчикам. Фотографии артистка опубликовала в Instagram-аккаунте во вторник, 13 октября.
Чехова не стесняется откровенно позировать. На одном из снимке телеведущая запечатлена за прозрачной дверью, к которой она прижалась грудью.
— Открываю новый онлайн курс: «Как красиво снять себя в хаммаме», — подписала фотографии Анфиса Чехова.
Подписчики оценили креатив телеведущей и засыпали ее комплиментами.
«Богиня», «Красотка», — написали фанаты под фото.
Ранее Чехова рассказала, как ей удалось похудеть. По словам знаменитости, она во всем себе отказывала, а потом ела и не могла остановиться.
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