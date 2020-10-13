«Богиня»: Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото из хаммама

Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова побывала в хаммаме и показала снимки с отдыха своим подписчикам. Фотографии артистка опубликовала в Instagram-аккаунте во вторник, 13 октября.

Чехова не стесняется откровенно позировать. На одном из снимке телеведущая запечатлена за прозрачной дверью, к которой она прижалась грудью.

— Открываю новый онлайн курс: «Как красиво снять себя в хаммаме», — подписала фотографии Анфиса Чехова.

Подписчики оценили креатив телеведущей и засыпали ее комплиментами.

«Богиня», «Красотка», — написали фанаты под фото.

Ранее Чехова рассказала, как ей удалось похудеть. По словам знаменитости, она во всем себе отказывала, а потом ела и не могла остановиться.

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