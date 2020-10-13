Белоруссия ввела новое правило для въезда в страну

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россиянам для въезда на территорию Белоруссии необходимо будет иметь при себе справку, которая подтверждает наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на сайте правительства Белоруссии.

Данные меры начнут действовать с 14 октября. Они направлены на недопущение распространения коронавируса на территории Белоруссии. Согласно постановлению правительства республики, тест на коронавирус должен быть сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы страны. В справке должна быть указана информация на русском, белорусском и английском языках.

Кроме того, власти республики сократили срок пребывания в самоизоляции для граждан Белоруссии до десяти дней.

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