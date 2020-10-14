Дмитрий Медведев предложил выдавать лекарства по рецептам бесплатно

Фото: Официальный сайт президента России

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил с инициативой обеспечивать россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту.

По словам Медведева, следует обеспечивать граждан лекарствами по рецепту за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования.

Помимо этого Медведев заявил о важности поддержки медицинских сотрудников и медицинского образования, развития отечественной фармацевтики и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении, отмечается на сайте партии «Единая Россия».

Ранее были названы сроки запуска российской вакцины от COVID-19 в широкое применение.

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