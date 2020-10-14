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Детские кружки и секции в столице приостановят работу с 19 октября
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Детские кружки и секции в столице приостановят работу с 19 октября

Виктория Родимкина

Город

В Москве учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, которые находятся в ведомстве столичного правительства, приостановят работу с 19 октября. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 октября.

По его словам, это необходимо, чтобы сократить число контактов в городе на фоне пандемии коронавируса.

— Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут, — написал Сергей Собянин.

Кроме того, столичное правительство также порекомендовало негосударственным организациям, работающим с детьми, принять аналогичное решение.

Ранее московский мэр сообщил, что ученики младших классов после каникул продолжат обучение в школах, а старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.

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кружки и секцииСергей Собянинкоронавирус
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