Валовая стоимость обрабатывающей промышленности в Москве выросла почти вдвое

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

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В Москве за 10 лет валовая стоимость обрабатывающей промышленности увеличилась почти в два раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2010 года валовая добавленная стоимость увеличилась с 1,07 триллиона до 2,9 триллиона рублей.

По словам заммэра, наибольший рост наблюдался в последние три года.

— В 2017 году в сравнении с предыдущим к нему годом он составил почти 1,7 процента, в 2018-м — 6,1 процента, в 2019-м — 5,6 процента. По итогам восьми месяцев этого года рост промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года составил уже пять процентов, — сказал Владимир Ефимов.

Сохранить рост в период временных ограничений из-за коронавируса московская промышленность смогла благодаря помощи от города. Для этих целей столица предоставляет субсидии и гранты, а также присваивает особые статусы промышленным предприятиям, что дает им некоторые налоговые льготы.

Владимир Ефимов рассказал, что в прошлом году Москва выделила на поддержку промышленности около 2,2 миллиарда рублей в виде льгот, 624 миллиона рублей в виде субсидий и миллиард рублей в качестве льгот резидентам «Технополис «Москва», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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