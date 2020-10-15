Еще 1953 человека вылечились от коронавируса за сутки в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице от коронавируса за сутки вылечились еще 1953 человека. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 15 октября.

Таким образом, количество вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 268 тысяч человек, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 268 423 человек, — сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для людей с коронавирусом.

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