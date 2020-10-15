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Компании Москвы обязали сразу сообщать об изменениях в кадрах на удаленке
Фото: Денис Кондратьев,«Вечерняя Москва»

Компании Москвы обязали сразу сообщать об изменениях в кадрах на удаленке

Ростислав Зубков

Город

Столичным работодателям необходимо немедленно сообщать об изменениях в составе сотрудников на удаленке. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на его личном сайте.

Тажке глава города заявил, что теперь предприятия могут не подавать отчет о работниках на удаленке каждую неделю, если в этом вопросе все остается без изменений.

Помимо этого, если работа предусматривает чередование дистанционной и стандартной (очной) деятельности, а также сменный график, следует указывать всех сотрудников, которые трудятся по таким правилам.

Как уточняется в указе, при принятии данных решений должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70 процентов работников.

В среду, 14 октября, Сергей Собянин заявил, что с 19 октября ученики с первого по пятые классы вернутся в школы, а ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения.

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работодателисотрудникиСергей Собянин
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