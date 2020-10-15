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Москвичей предупредили об усилении ветра вечером в четверг
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили об усилении ветра вечером в четверг

Кирилл Николаев

Город

Жителей столицы предупредили об усилении ветра в четверг, 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Отмечается, что до 21:00 15 октября местами порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Москвичей призвали обходить шаткие конструкции, быть внимательными и осторожными.

Ранее об усилении ветра предупредили жителей Московской области.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра. Сотрудники служб готовы оперативно выехать в случаях падения деревьев, обрыва линий ЛЭП, срыва кровли зданий или дорожных знаков.

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