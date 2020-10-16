«Элегантная красота»: фото российской стюардессы восхитило иностранцев

Бортпроводница часто делится с подписчиками снимками / Фото: instagram.com/kristinalopez._/

Российская стюардесса на своей странице в социальной сети поделилась откровенным снимком и вызвала восхищение у иностранных пользователей.

На размещенной в Сети фотографии бортпроводница запечатлена, предположительно, в красном топе или платье с глубоким вырезом на груди, на лице яркий макияж с алой помадой. На россиянке также надеты серьги-капли с бриллиантами и подвеска, а на ногтях — красный лак. Волосы стюардессы при этом распущены.

Подписчики со всего мира выразили восхищение красотой девушки в комментариях под кадром.

«Как же ты прекрасна!»; «Роскошная»; «Хорошенькое платье»; «Элегантная красота»; «Горячая фотография»; «До чего удачный комплект», — написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что российская стюардесса поразила своей красотой западных пользователей Сети.

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