Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Система чек-инов для входа в ночные заведения Москвы заработает в 12:00 19 октября
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Система чек-инов для входа в ночные заведения Москвы заработает в 12:00 19 октября

Кирилл Николаев

Город

Система чек-инов для входа в ночные заведения заработает 19 октября с 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, то ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию. Подробная инструкция опубликована на официальном сайте мэра Москвы

В настоящее время QR-коды для регистрации посетителей уже получили свыше 200 ночных заведений столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Алексей Немерюк рассказал о работе системы по QR-кодам для ночных заведений столицы

барсотрудникиМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Как сделать так, чтобы люди не голодали

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Все мнения
О проекте