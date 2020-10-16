Система чек-инов для входа в ночные заведения Москвы заработает в 12:00 19 октября

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Система чек-инов для входа в ночные заведения заработает 19 октября с 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, то ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию. Подробная инструкция опубликована на официальном сайте мэра Москвы

В настоящее время QR-коды для регистрации посетителей уже получили свыше 200 ночных заведений столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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