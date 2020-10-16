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Власти Белоруссии предупредили граждан о готовящейся в стране провокации
Фото: pexels.com / Artem Podrez

Власти Белоруссии предупредили граждан о готовящейся в стране провокации

Вероника Кузьминова

В мире

В последние дни поступает информация о готовящейся в Белоруссии провокации для дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщил глава Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель в пятницу, 16 октября.

По его словам, организаторы провокации вместе с зарубежными кураторами планируют обвинить силовиков Белоруссии в тяжких преступлениях. Он уточнил, что авторам акции это поможет «использовать последний шанс на реализацию своих планов».

— Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения, — цитирует Тертеля БелТА.

Глава КГБ уточнил, что комитет вместе с правоохранителями проверяют информацию, устанавливают личности причастных и привлекают их к ответственности. Тертель попросил жителей Белоруссии быть бдительными и не допускать «втягивания в противоправную деятельность» своих близких.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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