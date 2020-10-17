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Напавших на полицейского мужчин арестовали в Москве
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Напавших на полицейского мужчин арестовали в Москве

Юлия Захарова

Происшествия

Мужчин, которые напали на полицейского в столице, арестовали. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел 15 октября во дворе дома по Филевской улице. Мужчины распивали алкогольные напитки на детской площадке. Требования правоохранителей они игнорировали, а при задержании оказывали сопротивление. В результате один из нарушителей ударил полицейского.

В настоящее время с фигурантами провели следственные действия, также их заключили под стражу, говорится на официальном сайте СК.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ведомстве сообщали, что, помимо распития спиртного, мужчины стали вести себя агрессивно и оскорблять приехавших на выезд полицейских.

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