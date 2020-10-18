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Еще 1654 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Еще 1654 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1654 человека. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 18 октября.

Таким образом, число выздоровевших от инфекции в городе превысило 273 тысячи человек, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 273 881 человека, — уточнила Анастасия Ракова.

Она напомнила, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для людей, болеющих коронавирусом.

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Анастасия Раковалечениекоронавирус
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