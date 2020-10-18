Число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 20 процентов за неделю

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице количество новых случаев коронавируса за неделю увеличилось на 20 процентов. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 18 октября, в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в столице за сутки выявили 4610 новых случаев COVID-19. Это на 20 процентов больше, чем было зафиксировано в городе неделю назад.

За сутки в Москве госпитализировали 1020 пациентов с коронавирусом. Всего число госпитализаций за неделю в городе увеличилось на 15,6 процента. На искусственной вентиляции легких в столичных больницах находятся 333 человека.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Среди новых случаев 42,8 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,3 процента — от 46 до 65 лет, 9,8 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,6 процента составляют люди старше 80 лет, а 13,5 процента — дети.

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