Более 53,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России

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В России за все время пандемии коронавируса провели более 53,8 миллиона тестов на выявление инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что за минувшие сутки провели 544 тысячи тестов на COVID-19. В России под медицинским наблюдением находятся 304 284 человека из-за подозрения на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 15 099 новых случаев инфекции.

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