Глава СК сообщил об итогах изучения переписок экс-мэра Норильска

Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Халатность при разливе нефтепродуктов в Норильске установили благодаря изучению переписки в мессенджере экс-главы города Рината Ахметчина. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Уточняется, что бывший мэр не принял своевременных мер после утечки топлива.

— При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ахметчиным Р. В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда, — приводит его слова РГ.

Напомним, что бывший мэр Норильска Ахметчин покинул пост в конце июля 2020 года. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело, также ему предъявили обвинение в халатности.

Крупная утечка топлива на ТЭЦ в Норильске: хронология событий

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар, площадь которого составила 350 «квадратов». Причиной ЧП стал автомобиль, врезавшийся в хранилище с дизельным топливом. Возгорание не повлияло на работу ТЭЦ-3, и в результате происшествия никто не пострадал, однако вскоре стало известно, что из-за аварии произошла разгерметизация, а горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть.

Позднее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в грунты и водные объекты в результате происшествия попало около 21 тысячи тонн нефтепродуктов: примерно 6 тысяч тонн — в грунт, 15 тысяч — в водные объекты. По данному факту было заведено три уголовных дела. Позднее краевой суд Красноярского края арестовал начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина до 31 июля в рамках уголовного дела по статье «Халатность». Мужчина был задержан за день до этого по подозрению в несвоевременном уведомлении о ЧП.

8 июня в Минэкологии Красноярского края сообщили, что эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений, которые были установлены в целях остановки распространения нефти по водной системе Таймыра. По уточненным данным, за бонами на реке Амбарной концентрация нефтепродуктов в воде была в пределах от 80 до 116 ПДК.

4 августа компания «Норникель» представила в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске.

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