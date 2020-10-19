Задержан бездомный, напавший с ножом на москвича в Марьине

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Мужчина без определенного места жительства нанес несколько ножевых ранений жителю Москвы во время конфликта в здании букмекерской конторы на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Так, ночью в субботу, 17 октября, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на улица Люблинская. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в помещении букмекерской конторы неизвестный в ходе конфликта, предметом, похожим на нож, нанес не менее трех ударов в область груди, живота и шеи 20-летнему безработному москвичу.

Потерпевшего с проникающим колото-резаным ранением живота с повреждением внутренних органов, колото-резаным ранением груди и резаным ранением шеи доставили в реанимационное отделение одной из больниц.

Утром на улице Борисовские пруды стражи порядка задержали бездомного мужчину 1971 года рождения, который подозревается в совершении указанного преступления.

Возбуждено дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», передает агентство «Москва».

Читайте также: Угрожавшую окружающим женщину задержали на северо-западе Москвы