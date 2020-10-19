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Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО в Белоруссии
Фото: twitter.com/me_vitali

Политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО в Белоруссии

Ростислав Зубков

В мире

Политтехнолог Виталий Шкляров выпущен из следственного изолятора КГБ Белоруссии. Об этом в понедельник, 19 октября, пишет tut.by со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

Он заявил, что его клиенту изменили меру пресечения на домашний арест.

Отметим, что 10 октября белорусский президент Александр Лукашенко встретился с бывшим кандидатом на выдвижение кандидатуры в лидеры страны Виктором Бабарико и другими арестованными представителями оппозиции. В ходе встречи они обсудили вопросы конституционной реформы.

Вскоре стало известно, что двух участников встречи — политолога Юрия Воскресенского и директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича — освободили из-под стражи. Далее на свободу вышли еще двое работников PandaDoc и адвокат Илья Салей.

Предполагалось, что Шкляров просидит в СИЗО как минимум до 29 ноября. До этого дня суд продлил ему арест. Подзащитный Гашинского также жаловался на суровые условия содержания и проблемы со здоровьем.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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