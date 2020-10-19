Около восьми тысяч человек в Белоруссии вышли на протестные акции в воскресенье

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Порядка 16 протестных акций прошло на территории Белоруссии в воскресенье, 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Всего на улицы вышли восемь тысяч человек. Уточняется, что в населенных пунктах, кроме столицы Белоруссии, акции были немногочисленными. В Минске собралось порядка семи тысяч человек. По данным силового ведомства, некоторые из них оказывали «активное сопротивление сотрудникам милиции».

— Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков, — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

За день правоохранители задержали 280 человек на акциях протеста. Из них 215 — в столице республики.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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