Подмосковные музеи-усадьбы не закроют свои парки для посещения

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Гостям подмосковных музеев-усадеб, где из-за ситуации с коронавирусом закрылись экспозиции, разрешили гулять в парках. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Ранее сообщалось, что со среды, 21 октября, в Московской области введут новые противоэпидемические меры в связи с коронавирусной инфекцией. Выставки, музеи и массовые мероприятия будут запрещены. При этом уличная зона усадеб не будет закрыта для посещения.

— Но то, что можно гулять в парках, — это большое спасение для жителей Московской области и москвичей, которые еженедельно приезжают всей семьей провести время в любимейших местах Подмосковья. Очень важно при этом соблюдать все меры безопасности, — цитирует Любимову РИА Новости.

Российский министр культуры назвала точечными ограничительные меры, которые приняли власти Подмосковья на фоне коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 17 октября в Подмосковье в период с 00:00 до 08:00 запрещается проведение развлекательных мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях, где оказываются услуги, в том числе общественного питания.

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