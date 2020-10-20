Ученые сообщили о вреде кофе по утрам

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Специалисты Батского университета установили, что утренняя привычка миллионов людей — выпивать кофе сразу после пробуждения — может вредить здоровью. Они обнаружили свойство кофе негативно влиять на процессы метаболизма и нарушать уровень сахара в крови.

Редкие эпизоды с употреблением утреннего кофе до завтрака не причинит вреда, но систематический прием кофе натощак представляет опасность, предупредили исследователи. Эта привычка может спровоцировать развитие сахарного диабета.

Ученые провели эксперимент с участием нескольких десятков человек, которые по-разному употребляли кофе. Одни добровольцы начинали утро с кофе на голодный желудок, другие сначала завтракали, а потом пили его. Специалисты брали на анализ кровь испытуемых, также учитывалось качество сна и степень недосыпа.

Исследователи пришли к выводу, что наибольшую опасность для метаболизма и процессов регуляции уровня сахара в организме представляет собой утренний кофе, который употребляют натощак после бессонной ночи.

— Кофеин определенным образом влияет на контроль уровня сахара в крови — он нарушается, когда организм первым делом получает дозу кофеина, особенно после бессонной ночи. Утренний кофе на голодный желудок ухудшает метаболизм глюкозы, что потенциально способно привести к диабету, — пояснил автор исследования профессор Джеймс Беттс.

Ученый добавил, что уменьшить риски данного нарушения можно, если выпивать кофе не перед завтраком, а после него, сообщается в журнале British Journal of Nutrition.

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