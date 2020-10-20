Страховка по реабилитации для переболевших коронавирусом появилась в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российские граждане смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного COVID-19. О запуске такого продукта сообщили в пресс-службе «Росгосстрах жизни».

У данной страховки есть три варианта покрытия, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после коронавируса, но и в случае инсульта или травмы головы.

Программу реабилитации лечащий врач назначает индивидуально при обращении застрахованного, туда входит электростимуляция диафрагмы, вибромассаж грудной клетки, лечебная физкультура и прочие процедуры.

Член правления «Росгосстраха» Елена Белоусенко сообщила, что данная идея появилась на основе опыта компании в других продуктах. Она отметила, что реабилитацию могут добавить, например, к онкострахованию или сделать ее бонусом к страхованию имущества. По словам Белоусенко, такие продукты пользуются спросом среди россиян, передает РИА Новости.

В марте страховщики начали запускать программы защиты от самого коронавируса для физических лиц и корпоративных клиентов.

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