Владимир Ефимов: В Москве есть запас прочности в медсистеме
Несмотря на то, что показатели заражения коронавирусом в Москве растут, запас прочности в медицинской системе позволяет вводить ограничения медленными темпами. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 20 октября.
Он отметил, что цифры по COVID-19 в городе приближаются к весенним показателям.
— Мы понимаем, что у нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда, который позволяет нам вводить ограничения более медленными темпами, и они носят мягкий характер, — цитирует Ефимова РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что поможет избежать тотального локдауна в Москве.
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