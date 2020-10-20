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Владимир Ефимов: В Москве есть запас прочности в медсистеме
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Владимир Ефимов: В Москве есть запас прочности в медсистеме

Виктория Родимкина

Город

Несмотря на то, что показатели заражения коронавирусом в Москве растут, запас прочности в медицинской системе позволяет вводить ограничения медленными темпами. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 20 октября.

Он отметил, что цифры по COVID-19 в городе приближаются к весенним показателям.

— Мы понимаем, что у нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда, который позволяет нам вводить ограничения более медленными темпами, и они носят мягкий характер, — цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что поможет избежать тотального локдауна в Москве.

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