«Охота на ведьм»: посольство ответило на обвинения США в адрес россиян

Фото: mil.ru / Минобороны России

Обвинения американских властей в адрес группы россиян, которые якобы занимаются хакерской и дестабилизирующей деятельностью по всему миру, не имеют ничего общего с действительностью и подогревают антироссийские настроения. Так домыслы Вашингтона прокомментировали в посольстве России в столице США.

— Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании, — заявили РИА Новости в дипмиссии.

Там добавили, что Соединенные Штаты Америки уже несколько лет занимаются распространением подобных слухов и пропаганды, в то время как у Москвы не было и нет ни желания, ни планов подрывать глобальную обстановку, поскольку она выступает за целостность иностранных территорий.

Ранее Министерство юстиции США обвинило шестерых граждан РФ в причастности к хакерским атакам и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. В США заявили, что обвиняемые россияне являются действующими и бывшими сотрудниками ГРУ. Они якобы намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву и ответным действиям в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, а также Зимних Олимпийских игр в Южной Корее, которые состоялись в 2018 году. Граждане РФ запустили вирусную программу Olympic Destroyer, которая удалила данные с тысяч компьютеров, поддерживающих проведение соревнований. В результате устройства были выведены из строя.

Читайте также: Помпео обвинил Россию в безответственности из-за хакеров