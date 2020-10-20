Песков прокомментировал заявление Зеленского о базах на Черном море

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Планы Украины построить две военные базы на Черном море могут негативно повлиять на «атмосферу стабильности» в данном регионе. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 20 октября.

Он отметил, что следует проанализировать информацию и понять, о создании каких именно баз говорил украинский президент Владимир Зеленский.

— Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе, — передает слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной раде заявил о намерении построить две военные базы «для защиты Черноморского региона». При этом он подчеркнул, что Киев создаст «украинское войско», задачей которого станет защита территории своей страны

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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