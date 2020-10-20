Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 20 октября.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. В частности, лидеры обсудили развитие ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Путин проинформировал своего коллегу о предпринимаемых шагах по предотвра­щению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико-дипломатического урегулирования нагорнокарабахской ситуации. Кроме того, президенты акцентировали важность соблюдения противоборствующими сторонами договоренностей о прекращении огня.

На сайте Кремля добавляется, что Путин также выразил Макрону соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа жестоким убийством французского учителя.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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