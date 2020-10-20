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Проведение матчей под эгидой УЕФА приостановили в Армении и Азербайджане
Фото: pixabay.com

Проведение матчей под эгидой УЕФА приостановили в Армении и Азербайджане

Евгения Звощик

Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно приостановить проведение матчей под эгидой организации на территории Армении и Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА во вторник, 20 октября.

Отмечается, что данное решение связано с конфликтом в Нагорном Карабахе. В Союзе пояснили, что футбольные федерации Армении и Азербайджана должны будут представлять альтернативные места проведения домашних матчей под эгидой УЕФА.

Также уточняется, что это решение пока не затрагивает проведение в Баку летом 2021 года матчей чемпионата Европы по футболу. Азербайджанская столица должна принять три матча группового этапа, а также одну встречу в четвертьфинале турнира, передает ТАСС.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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