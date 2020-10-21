Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1215 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале в среду, 21 октября.

В столичных больницах на искусственной вентиляции легких находятся 383 пациента с COVID-19.

Ранее стало известно, что за сутки в городе выявили 4389 новых случаев коронавируса.

Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Среди новых заболевших 44,1 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,6 процента— от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,5 процента составляют люди старше 80 лет, а 8,8 процента— дети.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 55 миллионов тестов на коронавирус провели в России

больницагоспитализациякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Все мнения
О проекте