Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1215 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале в среду, 21 октября.

В столичных больницах на искусственной вентиляции легких находятся 383 пациента с COVID-19.

Ранее стало известно, что за сутки в городе выявили 4389 новых случаев коронавируса.

Фото: Оперштаб

Среди новых заболевших 44,1 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,6 процента— от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,5 процента составляют люди старше 80 лет, а 8,8 процента— дети.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 55 миллионов тестов на коронавирус провели в России