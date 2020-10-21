Влад Лисовец охарактеризовал конфликт в Нагорном Карабахе

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Стилист Владислав Лисовец, который родился и вырос в Баку, охарактеризовал конфликт, развернувшийся в Нагорном Карабахе, пишет NEWS.ru.

Он считает, что за последние за 30 лет ситуация с Нагорным Карабахом не изменилась, а только обострилось, и возникает ощущение, что это надолго.

— Я бы очень хотел, чтобы разобрались с землей, и люди вернули то, что им принадлежит. И чтобы это произошло с минимальными человеческими потерями, — сказал Лисовец.

Он отметил, что в первую очередь властям обеих стран нужно подумать о людях, а не о границах.

Ранее ФАН писал, что конгрессмен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала власти США признать независимость Нагорного Карабаха. Сообщается, что она направила соответствующее письмо на имя спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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