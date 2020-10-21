В Минобрнауки оценили возможность полного перехода вузов на дистанционное обучение

Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

Министерство науки и высшего образования РФ не обсуждает возможность полного перевода вузов на дистанционное обучение. Соответствующее заявление сделал заместитель главы ведомства Петр Кучеренко в среду, 21 октября, во время конференции «Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации».

— Эта идея нигде и никогда не обсуждалась — полного перевода, — отметил Кучеренко.

Кроме того, он уточнил, что после пандемии коронавирусной инфекции ожидается полное возвращение к традиционному формату обучения, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин допустил появление новых проблем в мировой экономике из-за пандемии.

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