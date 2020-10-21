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Путин назвал задачу номер один в борьбе с коронавирусом
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин назвал задачу номер один в борьбе с коронавирусом

Евгения Звощик

Общество

Вакцинация граждан России от нового типа коронавирусной инфекции является главной задачей. Соответствующее заявление сделалпрезидент РФ Владимир Путин в среду, 21 октября, во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

— Экспорт и прочее — это важно, но это второй вопрос, — пояснил глава государства.

Он отметил, что необходимо создать производственные мощности для наращивания производства. По слова Путина, эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию россиян в первую очередь, передает РИА Новости.

Ранее Путин озвучил ключевой посыл в работе бизнеса во время пандемии. Кроме того, он призвал бизнес включаться в производство вакцины от коронавируса.

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