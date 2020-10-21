Путин призвал бизнес включаться в производство вакцины от коронавируса

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин призвал предпринимателей активнее включаться в производство российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции. Такое заявление глава государства сделал во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду, 21 октября.

— Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности, — пошире включаться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины, — передает слова российского лидера РИА Новости.

Ранее Путин озвучил ключевой посыл в работе бизнеса во время пандемии.

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