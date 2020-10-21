«Спартак» позднее озвучит решения по компенсации билетов на матч РПЛ с «Ростовом»

Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» позднее озвучит решения по компенсации билетов на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом в среду, 21 октября, сообщил директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

— Финальные решения по билетной программе будем озвучивать в начале следующей недели, — цитирует Фетисова «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» получил предписание от Роспотребнадзора Москвы о проведении встречи с «Ростовом» без зрителей. Игра состоится в субботу, 31 октября.

Напомним, что Роспотребнадзор по Москве выявил грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на стадионе «Открытие Арена» во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В ведомстве напомнили, что максимальная заполняемость стадиона в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией составляет 50 процентов. При этом 3 октября на матче присутствовали более 20 700 болельщиков, а максимальная вместимость стадиона составляет 45 000 человек. Организаторы встречи не приняли эффективных мер по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

В результате на «Спартак» и генерального директора клуба Шамиля Газизова составили протоколы об административном правонарушении. В команде отрицали факт превышения допустимого лимита зрителей. Согласно данным РПЛ, на стадионе «Спартака» во время игры присутствовали 17 150 человек.

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