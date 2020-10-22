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Матчи московского «Спартака» пока будут проходить без зрителей
Фото: АГН «Москва»

Матчи московского «Спартака» пока будут проходить без зрителей

Юлия Захарова

Спорт

Матчи московского футбольного клуба «Спартак» пока будут проходить без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

— РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на арене «Спартака», — отметили представители чемпионата.

Там пояснили, что такая мера связана с обострением ситуации с коронавирусом в Москве и нарушением санитарных мер во время встречи «Спартака» и «Зенита» в рамках 10-то тура РПЛ.

Руководители лиги выразили надежду, что выполнение данных указаний позволит в ближайшее время снять ограничения и разрешить зрителям посещение арены клуба, передает РИА Новости.

Напомним, что Роспотребнадзор по Москве выявил грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на стадионе «Открытие Арена» во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В ведомстве напомнили, что максимальная заполняемость стадиона в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией составляет 50 процентов. При этом 3 октября на матче присутствовали более 20 700 болельщиков, а максимальная вместимость стадиона составляет 45 000 человек. Организаторы встречи не приняли эффективных мер по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

В результате на «Спартак» и генерального директора клуба Шамиля Газизова составили протоколы об административном правонарушении. В команде отрицали факт превышения допустимого лимита зрителей. Согласно данным РПЛ, на стадионе «Спартака» во время игры присутствовали 17 150 человек.

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