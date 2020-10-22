Баку сообщил о пуске Арменией баллистических ракет по Азербайджану

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

С территории Армении в сторону Азербайджана выпущены баллистические ракеты. Об этом заявили в Баку в четверг утром, 22 октября.

По информации Министерства обороны Азербайджана, запуск ракет был произведен в 09:00 по местному времени (08:00 по Москве).

— С территории Армении в направлении Габалы и Кюрдамира был произведен пуск баллистических ракет, — цитирует РИА Новости пресс-служба оборонного ведомства.

Вскоре после этого заявления пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла данные сведения, подчеркнув, что «никаких ракет с территории Армении выпущено не было».

Ранее в Ереване назвали единственно возможное решение конфликта вокруг Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Читайте также: Пушков оценил готовность Анкары оказать военную помощь Баку в Карабахе