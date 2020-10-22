Более 282 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице за последние сутки от коронавируса выздоровели еще 2519 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 22 октября.

Таким образом, за время пандемии в Москве от COVID-19 вылечились более 282 тысяч человек, уточнил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 282 492 человек, — сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для людей с коронавирусом.

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