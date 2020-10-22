Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 55,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 55,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Ростислав Зубков

Здоровье

За прошедшие сутки в России провели еще 512 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 22 октября.

С начала пандемии в стране сделали в общей сложности свыше 55,6 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 321 958 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие вируса.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность лекарств и вакцины от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава «Вектора» допустил возможность более масштабной пандемии через несколько лет

тестыРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Все мнения
О проекте