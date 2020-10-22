Более 55,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России провели еще 512 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 22 октября.

С начала пандемии в стране сделали в общей сложности свыше 55,6 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 321 958 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие вируса.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил эффективность лекарств и вакцины от COVID-19.

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