Врачи рассказали о состоянии девочки, которую мать полгода держала в шкафу

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Шестимесячная девочка, которую нашли в шкафу в свердловском Карпинске, прибавляет в весе и отдыхает. Об этом пресс-служба Областной детской клинической больницы № 1 сообщила в четверг, 22 октября.

По словам врачей, малышка в стабильном состоянии.

— Ест, спит. Вес набирает — с момента нахождение у нас в ОДКБ (прибавила в весе — прим. «ВМ») порядка 800 граммов, — заявили РИА Новости в учреждении.

Напомним, в начале октября стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Малышку нашли подруги матери, которые вызвали полицию. Состояние ребенка оценивали как тяжелое, у девочки выявили третью форму дистрофии от постоянного голодания. Вес малышки до госпитализации составлял всего 3,1 килограмма.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело. Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что мать девочки поместили в психиатрическую больницу.

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