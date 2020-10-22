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За сутки в Москве госпитализировали 1231 пациента с коронавирусом
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве госпитализировали 1231 пациента с коронавирусом

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1231 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили оперативном штабе по контролю и мониторингом ситуации с коронавирусом в Москве в четверг, 22 октября, в Telegram-канале.

В московских больницах на данный момент находятся 343 пациента на искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что в городе за сутки выявили 4413 новых случаев коронавируса.

За сутки в Москве госпитализировали 1231 пациента с коронавирусомФото: Оперштаб

Среди новых случаев 43,5 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,4 процента — от 46 до 65 лет, 12 процентов — от 66 до 79 лет. Также 4,6 процента составляют люди старше 80 лет, а 8,5 процента — дети.

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